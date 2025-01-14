ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, 2023 yılının en anlamlı ve etkileyici fotoğraflarını belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Çifti, bu etkinlik aracılığıyla Anadolu Ajansı'nın önemli anları nesnelere dönüştüren çalışmasına destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bu tarz organizasyonların, hem fotoğraf sanatını teşvik ettiğini hem de toplumsal olaylar hakkında farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Rektör Çiftçi, oylamanın geniş bir katılımla yapılmasının önemine değindi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.