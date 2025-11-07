Çal, Güney ve Buldan: Denizli'nin Yeni Turizm Rotası

Denizli'de uygulamaya konan Çal-Güney-Buldan rotasıyla Laodikeia, Kaklık Mağarası, Çal Kısık Kanyonu ve diğer değerler ziyaretçilere tanıtılıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:18
Doğa, tarih ve kültür rotasında yoğun ilgi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de uygulamaya konan Çal, Güney ve Buldan turizm rotası, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilere tanıtıyor.

Proje, Denizli’nin turizm potansiyelini gençlere ve şehirde gezmeyi sevenlere aktarmak, farkındalık oluşturmak ve yeni bir rotayı uygulamalı olarak turizme kazandırmak amacıyla hayata geçirildi.

Katılımcılar arasında yer alanlar; Laodikeia Antik Kenti, Kaklık Mağarası, Çal Kısık Kanyonu, Apollon Lairbenos Tapınağı, Çal köyleri, Güney Şelalesi, Tripolis Antik Kenti ve Buldan ilçesini gezdi.

Geziye katılanlar, kentin zengin turizm değerlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, tarih ve doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi.

Projeyle amaçlanan öncelikli hedefler arasında Denizli'nin turizm hazinelerini daha geniş kitlelere tanıtmak, gençlerin kent kimliğine bağlılığını güçlendirmek ve kültürel miras bilincini artırmak yer alıyor.

