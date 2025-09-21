California'da ICE Görevlilerine Maske Yasağı — Newsom İmzaladı

Gavin Newsom, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yasayla ICE dahil federal kolluk görevlilerinin yüzlerini gizleyen maske ve benzeri ekipman kullanımını yasakladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:02
California Valisi Gavin Newsom, eyalette operasyon yürüten Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin kimliklerini gizleyen maskeler takmasını yasaklayan yasayı imzaladı. The Hill gazetesinin haberine göre imzalanan düzenleme, ICE'nin tartışmalı uygulamalarını sona erdirmeyi amaçlıyor.

Yasanın Detayları

Newsom, ICE görevlilerinin yüzlerini gizleyen maskeler takmasının şeffaflığı engellediğini ve denetimi zorlaştırdığını belirtti. Yasa, eyalette yürütülen operasyonlarda güvenlik güçlerinin yüzlerini gizleyecek şekilde maske, boyunluk, yüz örtüsü ya da herhangi bir ekipman takılmasını yasaklıyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle California, ICE dahil federal kolluk görevlilerinin kimliklerini gizlemesini yasaklayan ilk eyalet oldu.

Newsom, California nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sinin yurt dışında doğmuş kişilerden oluştuğuna dikkat çekerek, Başkan Donald Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlere yönelik baskıyı artırmasının birçok eyalet sakini için korku yarattığını kaydetti. Göç politikalarının ülkenin idealleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Newsom, California'da azınlıkların çoğunlukta olduğunu ve bunun eyalet ile ülke için güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Los Angeles'taki Protestolar ve Trump'ın Tepkisi

Los Angeles'ta, ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

