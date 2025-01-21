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California'da Yangınlarla Mücadelede 'En Yüksek Seviye Kırmızı Bayrak' Uyarısı

California'da yangınlarla mücadele sürerken, en yüksek seviye 'kırmızı bayrak' uyarısı yapıldı. Yangın tehlikesi artıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:02
California'da Yangınlarla Mücadelede 'En Yüksek Seviye Kırmızı Bayrak' Uyarısı

California'da Yangınlarla Mücadelede Kritik Uyarı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken, bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nem nedeniyle 'en yüksek seviye kırmızı bayrak' uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yayımlanan uyarıda, dün öğle saatlerinde verilen bilginin bugün 10.00'a kadar geçerliliğini koruyacağı belirtildi. Uyarıya göre, Ventura ve Los Angeles'ın büyük kısmı yangın tehlikesi altında.

Uyarıda, Ventura ve Los Angeles'ın kuzeydoğusundan gelen kuvvetli rüzgarların sahil bölgelerinde saate yaklaşık 100 kilometreye ulaşabileceği ifade edildi. Ayrıca, nem oranının yüzde 5-15 arasında olduğu kaydedildi.

Bu olumsuz hava koşullarının, bölgede başlayabilecek küçük çaplı yangınları güçlendirerek daha geniş alanlara yayılmasına neden olabileceği vurgulandı. Ekim ayından bu yana yapılan bu, beşinci 'kırmızı bayrak' uyarısı oldu.

Son Durum ve Maddi Hasar

California'daki yangınlar devam ederken, Palisades yangını an itibarıyla yaklaşık 9 bin 500 hektarlık alana yayıldı ve %61 oranında kontrol altına alındı. Eaton yangını ise yaklaşık 5 bin 500 hektar büyüklüğünde ve %87 kontrol altına alınmış durumda.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangınları, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgelerine de sıçradı. Bu yangınlar sonucunda en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yangınlar sonrasında oluşan anlık hasar ve ekonomik kaybın ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir.

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