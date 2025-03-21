California'da Yüksek Kapasiteli Şarjörler Üzerindeki Yasak Sürecek

California'da Yüksek Kapasiteli Şarjör Yasası Yürürlükte Kalacak

ABD'nin California eyaletinde, temyiz mahkemesi, tek seferde 10'dan fazla mermi taşıyabilen silah şarjörlerinin yasaklanmasını öngören yasanın yürürlükte kalmasına hükmetti.

Anayasaya Uygunluk Tartışması

California Temyiz Mahkemesi, yasaya ilişkin kararını açıklarken, bu düzenlemenin anayasa kapsamındaki silahlanma hakkını ihlal etmediğine dikkat çekti. Bu karar, yıllardır süren bir hukuki tartışmanın da sona ermesini getirdi.

Başsavcı'dan Destek

California Başsavcısı Rob Bonta, yasayı destekleyerek, bunun toplu silahlı saldırıların önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Yargçının Tepkisi

Karara karşı çıkan Yargıç Lawrence VanDyke, sosyal medya üzerinden silahlar hakkında bilgi verdiği bir video yayınlayarak, yüksek kapasiteli şarjörlerin diğer silah ekipmanlarından farklı olmadığını savundu. VanDyke, bu bağlamda tüm ekipmanların yasaklanmasının mümkün olabileceğini belirtti.

Tarihsel Arka Plan

California'da 2000 yılında yürürlüğe giren yasa, 10 mermiden fazla mühimmat taşıyan şarjörlerin yasaklanmasını öngörüyor. California Tüfek ve Tabanca Derneği, yasayı anayasaya aykırı bularak dava açmış, ancak 2023'te yasanın anayasaya uygunluğu konusunda verilen karara yapılan temyiz başvurusu, şu anda mahkeme sürecinde devam ediyor.