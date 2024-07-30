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California'daki Orman Yangınları 370 Bin Dönüm Alanı Küle Çevirdi

California'daki orman yangınları 370 bin dönümden fazla alanı yok etti, binlerce kişi tahliye edildi. Kundaklama iddiaları mahkemeye taşındı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:53
California'daki Orman Yangınları 370 Bin Dönüm Alanı Küle Çevirdi

California Orman Yangınları Felaketi

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen orman yangınları, 370 bin dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olmasına sebep oldu. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi de yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Yangınların Başlangıcı ve Etkileri

24 Temmuz'da, California'nın kuzeyindeki Chico kenti yakınlarında alevler yükselmeye başladı. Özellikle Chico'nun doğusundaki Park Yangını, eyaletin en büyük altıncı yangını olarak kayıtlara geçti. Yangın, çok sayıda yapı ve doğal yaşam alanını tehdit ediyor.

Yangın Kontrol Altına Alınamadı

Yetkililer, yangınların yalnızca %12'sinin kontrol altına alınabildiğini bildiriyor. Yangınların yayılması, acil durum servislerinin iş yükünü artırarak tahliye işlemlerinin sürmesine yol açtı.

Kundaklama İddiaları ve Mahkeme Süreci

Yangınları başlatmakla suçlanan Ronnie Dean Stout isimli bir kişi, mahkeme önüne çıkarıldı. Stout'un, yanan bir aracı kurumuş çalıların bulunduğu bir çukura iterek yangınları kasten çıkardığı iddia ediliyor. İlk duruşmasında itirafta bulunmayan Stout'un, bir sonraki duruşması perşembe günü yapılacak.

Stout'un geçmişte çeşitli suçlardan mahkum olduğu ve daha önce iki kez hapis yattığı bilgisi de dikkat çekiyor.

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