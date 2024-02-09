Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 1 Şubat 2024 tarihinde Sabah gazetesinin aktardığına göre, emeklilik sonrası kıdem tazminatı hakkında yapılan genişletme, milyonlarca emekli ve çalışan için umut verici bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan düzenleme ile birlikte, emeklilik sonrasında da kıdem tazminatı alma hakkı genişletildi. Bu düzenleme, emeklilik sonrasında işe geri dönenlerin kıdem tazminatı alabilmesini sağlıyor. Özellikle EYT düzenlemesi kapsamında emekli olan ve iş hayatına devam eden 2 milyon çalışan için bu düzenleme büyük bir öneme sahip.

Düzenleme, işe iade davası sonucunda boşta geçen süre için de kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini öngörüyor. Özel sektördeki personel, son çalıştıkları işyerinde geçen sürelerine göre tazminat alırken, kamu çalışanları ise devlet bünyesinde geçirdikleri zamanlara göre tazminat alacak. Ayrıca, emeklilik sonrası ikinci bir çalışma döneminde de kıdem tazminatı talep edilebilecek.





Yargıtay'ın kararına göre, emeklilik sonrasında ikinci bir çalışma döneminde kıdem tazminatı alınabilir ancak sadece ikinci çalışma dönemi için hak edilen kıdem tazminatı ödenir. Bu düzenleme, emeklilik sonrası çalışanların mevcut haklarını korur ve biriken izinlerin yanmamasını sağlar.

İşveren inisiyatifiyle, emeklilik sonrası çalışanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatlarını alabilecekler. Ayrıca, işverenin takdirine bağlı olarak, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık izin ücretleri de ödenebilecek.

Bu genişletme, emeklilik sonrası çalışma dönemlerinde adil bir kıdem tazminatı sistemi oluşturmayı ve çalışan emeklilerin haklarını koruyarak iş güvencesini artırmayı hedefliyor. Milyonlarca çalışan için olumlu bir adım olan bu düzenleme, emeklilik sonrasında iş yaşamını sürdürenlere daha fazla güvence sağlamayı amaçlıyor.