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Çalışma Bakanı Işıkhan'dan İş Dünyasına Önemli Açıklamalar

Bakan Işıkhan, işverenlerin nitelikli eleman yetiştirebileceği Aday Havuz Sistemi'ni ve kadın istihdamını arttırma çalışmalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:54
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan İş Dünyasına Önemli Açıklamalar

Çalışma Bakanı Işıkhan, İş Dünyasında Yeni Gelişmeleri Duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bugün hayata geçirecekleri Aday Havuz Sistemi ile işverenlerin İŞKUR'a kayıtlı iş arayan bireylerle daha etkin bir şekilde iletişim kurabileceklerini belirtti.

Aday Havuz Sistemi ile İşverenlere Kolaylık

Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, "İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebilecekler. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlamış olacağız" dedi.

Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı

Toplantıda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP)" ve "Kadın İstihdamı İş Birliği" protokollerinin imzalandığını duyurdu. Işıkhan, bu protokollerle işverenlerin ihtiyaç duydukları yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunacaklarının altını çizdi.

Otizmli Bireyler için Yeni Projeler

Bakan Işıkhan, engelli hibe çağrılarında otizmli bireylere özel projeler destekleneceğini de belirtti. "Otizmli bireylerimizi istihdama katmayı hedefleyen projelerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Toplumsal duyarlılığımızı işgücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele

Işıkhan, aynı zamanda kayıt dışı istihdam sorununa da dikkat çekerek, "Çalışma izinleri ile alakalı reform çalışmalarına başladık. Hem iş gücü ihtiyacını dikkate alıyoruz hem de kayıt dışı istihdamı önlemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4), toplantıya katıldı.

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