Çalışma hayatı ile ilgili kanun teklifi meclise sunuldu

Asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılırken, kısa çalışma ödeneği için gereken prim gün sayısı 450'ye düşürüldü. Bu konuda hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Çalışma hayatı ile ilgili kanun teklifi meclise sunuldu
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İşverenlere verilecek olan asgari ücret desteği artıyor. AK Parti ekonomiye ilişkin bir dizi düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, basın toplantısında teklifin detaylarını paylaştı. Teklif, asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeriyor.

asgari ücret desteği

Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklif, birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Örneğin, öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek, yemek ücretleri vergiden istisna tutulacak, sicil affı getirilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Güler, şunları söyledi:

"Emekli zammı için bakanlıklarda çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurulda teklife eklenecek. Kısa çalışma ödeneği devam ediyor."

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