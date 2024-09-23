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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Temizlik İşçileri Alımını Açıkladı

Işıkhan, 30 bin temizlik işçisi alımı ve ücret artışı konularında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:35
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Temizlik İşçileri Alımını Açıkladı

İş Dünyası İstişare Toplantısı Öncesi Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

30 Bin Temizlik İşçisi Alımı

Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak 30 bin temizlik işçisiyle ilgili olarak, "Bu konuda 30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığımıza verdik. Alım koşullarını ise valiliklerimiz belirliyor, işbirliği içerisinde hareket ediyoruz." şeklinde bilgi verdi.

İşgücü Uyum Programı Ücreti ile İlgili Çalışmalar

Ayrıca, günlük 566 lira 73 kuruş olarak belirlenen İşgücü Uyum Programı harçlığının düşük olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Bakan Işıkhan, "Ücretin artırılması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor." ifadesinde bulundu.

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