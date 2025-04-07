Çam Dağı'nda Baharın Renkleri Açığa Çıkıyor

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı, 900 metre rakımıyla baharın gelişiyle birlikte açan renkli çiçeklerle dolup taşıyor. Bölgedeki papatya, sümbül, lale ve mor orman çiçekleri, doğayı adeta bir renk cümbüşüne dönüştürüyor.

Doğa ve kültür yolu üzerinde konumlanan Çam Dağı, köknar, çam, akasya ve kestane ağaçlarıyla çevrili huzurlu bir atmosfer sunarak doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Baharın sıcak günleriyle birlikte yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yaparak görsel bir şölen sergiliyor.

Papatya, sümbül, lale ve mor orman güllerinin açmasıyla renklenen doğa, kuş sesleri eşliğinde yaptıkları yürüyüşler için ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Baharın müjdecisi çiçek tarlaları arasında yürüyüş yapma, temiz havayı soluma ve doğanın yeniden uyanışını gözlemleme fırsatı yakalanıyor.

Çam Dağı, aynı zamanda coğrafi işaretle tescillenmiş kestane balının üretim merkezlerinden biri olarak da öne çıkıyor. İlkbaharda kestane ağaçlarının çiçeklenmesiyle birlikte arıcılık faaliyetleri de hız kazanarak bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Özellikle fotoğrafçılar, doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar için cazibe merkezi haline gelen bölge, ilkbahar manzaralarının havadan görüntülenmesiyle de dikkatleri üzerine topluyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında 900 metre rakımda yer alan Çam Dağı'nda, baharda açan çiçekler doğayı renklendirdi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında 900 metre rakımda yer alan Çam Dağı'nda, baharda açan çiçekler doğayı renklendirdi.