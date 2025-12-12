Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım

Balıkesir'de 22K- Kampüs - Çamlık Kütüphane Ring Hattı hizmete girdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu bir kent hedefiyle gençlerden gelen talepleri anında çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir Üniversitesi ile Çamlık arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni bir ring hattı düzenlendi.

22K- Kampüs - Çamlık Kütüphane Ring Hattı, Balıkesir Üniversitesi-Necatibey Eğitim Fakültesi ve Çamlık güzergâhlarında düzenlenen seferlerle öğrencilerin, akademik ve idari personelin kütüphane hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı. Hat, özellikle akşam saatlerinde Çağış Kampüsü'nden il merkezine güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuyor.

Hat güzergâhı, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından revize edilerek yeniden düzenlendi.

Yeni hattın çalışma saatleri hafta içi 09.00 ila 23.00 arasında olacak. Hafta sonu ve resmi tatillerde çalışmayacak hatla ilgili saat ve güzergâh bilgileri ise BTT Mobil uygulaması ile Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. resmi web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Öğrencilerin yüzü güldü

Ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler, özellikle geç saatlerde kampüsten il merkezine dönüşlerinin kolaylaştığını vurguladı. Çağış Kampüsü'nden kalkan toplu taşıma araçlarının Necatibey Eğitim Fakültesi ve Çamlık Millet Kütüphanesi güzergâhında hizmet vermesinin ulaşımı kolaylaştırdığı belirtildi. Gençler, sağlanan güvenli ve konforlu ulaşım imkânı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine tam not verdi.

BÜYÜKŞEHİRDEN ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN ULAŞIM HİZMETİ