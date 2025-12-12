DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.962,44 -1,89%
BITCOIN
3.941.840,71 -0,86%

Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım

Balıkesir Büyükşehir'in 22K- Kampüs - Çamlık Kütüphane Ring Hattı, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:55
Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım

Balıkesir'de 22K- Kampüs - Çamlık Kütüphane Ring Hattı hizmete girdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu bir kent hedefiyle gençlerden gelen talepleri anında çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir Üniversitesi ile Çamlık arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni bir ring hattı düzenlendi.

22K- Kampüs - Çamlık Kütüphane Ring Hattı, Balıkesir Üniversitesi-Necatibey Eğitim Fakültesi ve Çamlık güzergâhlarında düzenlenen seferlerle öğrencilerin, akademik ve idari personelin kütüphane hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı. Hat, özellikle akşam saatlerinde Çağış Kampüsü'nden il merkezine güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuyor.

Hat güzergâhı, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından revize edilerek yeniden düzenlendi.

Yeni hattın çalışma saatleri hafta içi 09.00 ila 23.00 arasında olacak. Hafta sonu ve resmi tatillerde çalışmayacak hatla ilgili saat ve güzergâh bilgileri ise BTT Mobil uygulaması ile Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. resmi web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Öğrencilerin yüzü güldü

Ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler, özellikle geç saatlerde kampüsten il merkezine dönüşlerinin kolaylaştığını vurguladı. Çağış Kampüsü'nden kalkan toplu taşıma araçlarının Necatibey Eğitim Fakültesi ve Çamlık Millet Kütüphanesi güzergâhında hizmet vermesinin ulaşımı kolaylaştırdığı belirtildi. Gençler, sağlanan güvenli ve konforlu ulaşım imkânı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine tam not verdi.

BÜYÜKŞEHİRDEN ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN ULAŞIM HİZMETİ

BÜYÜKŞEHİRDEN ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN ULAŞIM HİZMETİ

BÜYÜKŞEHİRDEN ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN ULAŞIM HİZMETİ

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir 2025 Aralık Meclisi: 28 Gündem ve Arkeolojik Alan Tescilleri
2
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
3
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
4
Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım
5
Ordu Mesudiye’de Tanker Çarpması: Nusret Birlikbaş Hayatını Kaybetti
6
Kemer Mola Evi, Yetişkin Engellilere Nefes ve Meditasyon Hizmeti Başlattı
7
Zonguldak'ta İki Kardeş ve Babaannelerini Öldüren Sanık Hakim Karşısında

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?