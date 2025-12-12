DOLAR
Kastamonu'da büfe işletmecisi müdür yardımcısını darp etti: Tutuklandı

Kastamonu'da çocuklara sigara sattığı iddiasıyla tartıştığı okul müdür yardımcısını darp eden büfe işletmecisi K.Ş. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:06
Olayın ayrıntıları ve tutuklama

Kastamonu'da, çocuklara sigara satıldığı iddiası üzerine çıkan tartışmada bir okul müdür yardımcısının darp edildiği bildirildi. Olay, 10 Aralık'ta Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan bir öğretmen ile okula yakın bölgede büfe işleten K.Ş. arasında, büfede çocuklara sigara satıldığı gerekçesiyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında K.Ş., müdür yardımcısına saldırdı.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

