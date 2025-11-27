Cam Fiber Post ve Direkt Kompozit Lamina ile İmplant Bağımlılığı Azalıyor — Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu

Depremlerden ilhamla geliştirilen Cam Fiber Post ve Direkt Kompozit Lamina uygulaması implant ihtiyacını azaltıyor

Yaşanan depremlerden esinlenen Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, diş tedavisinde Direkt Kompozit Lamina ve Cam Fiber Post uygulamaları ile implant bağımlılığını azaltarak, aynaya bakamayan yüzlerce hastasını estetik ve dayanıklı dişlere kavuşturdu.

Sorun: İmplantın her vakaya uygun olmaması

Günümüzde sıklıkla tercih edilen implant tedavisi bazı hastalarda çene yapısına uymayarak enfeksiyon ve kırılma gibi sorunlara yol açabiliyor. Çene içine vida ile yerleştirilen implantları söktürmek zorunda kalan hastalar bulunuyor. Bu sorunlara alternatif olarak geliştirilen yöntem, restorasyonu mümkün olmayan sadece kökü kalan dişleri kurtarmayı hedefliyor.

Yöntem: Cam Fiber Post + Direkt Kompozit Lamina

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, yaklaşık 2 yıllık araştırma süreci sonunda sağlam diş köklerine Cam Fiber Post uygulayıp üzerine Direkt Kompozit Lamina yaparak, implant yerine doğal dokuyu koruyan restorasyonlar sunduğunu açıkladı. Uygulama genellikle 4 seansta tamamlanıyor ve hastaların çoğunda anesteziye gerek kalmıyor.

Hasta deneyimi

Almanya’dan Sivas’a gelen hasta Fatma Hizmetli Okumuş, tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Hem tatil amaçlı geldim hem de dişlerime baktırmak amaçlı Sivas’a geldim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne başvurdum. Ben implant ve zirkonyum tedavisi düşünüyordum. Beni İhsan hocama yönlendirdiler. İhsan hocam zirkonyumdan daha iyi bir tedavi önerdi. Lamina diye yeni bir tedavi ile tanıştım. Belki aylar sürecek bir tedaviden sadece birkaç günde bu hale geldim. Klinik bir vakaydım, aynaya bakamayacak hale gelmiştim. Sadece birkaç seansta bütün dişlerimi kompozit lamina yaptı. Diş estetiğimi yaptı, çürüklerimi kapattı. Ayrıca sadece kökü kalan 2 dişime yeni bir diş yaptı. Kesinlikle ağrı, acı duymadım. Anestezi olmadı ama kesinlikle ağrı, acı hissetmedim"

Akademik yaklaşım ve başarı oranı

Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu tedavi yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

"Fakültede yapılmayan farklı bir şey yapmayı düşündük. Diş tedavilerinde son yıllardaki trend doğal yaklaşım. Hastaların doğal dişlerini koruyarak neler yapabiliriz diye düşündük. Amacımız dişleri kesmeden, minimum aşındırmalarla çalışmaya başladık. Yaklaşık 2 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Dişleri kurtarmak için özel cam fiber postlar bulduk. Önceden vidalı postları çakarken dişler kırılabiliyor, çatlayabiliyor ya da bizim kullandığımız ön bölgede estetik durmuyordu. Hastanın sadece kökü bile olsa onları kurtarmaya başladık. Bizim yaptığımız estetik dolgu değil. Çok daha fazlası. Hastanın gülüş tasarımına estetik olarak neler yapabiliriz? Hastanın gülüşünü baştan oluşturabilir miyiz? Bununla ilgili çalışmaya başladık. Direkt kompozit laminalar Türkiye’de birçok yerde yapılıyor. Ama bunlar kısıtlı olarak yapılıyordu. Yaklaşık 100 hastadan 3-4 tanesine yapılıyordu. Ortodontik tedavi gören, dişleri görünür olan ve kapanış bozukluğu olmayan hastalarda yapılıyordu. Bunu biraz daha geliştirerek her gördüğüm 5 hastanın 4’üne yapmayı başardık"

Test süreçleri, malzeme seçimi ve uygulama süresi

Uzun test aşamalarından sonra en uygun malzemelerin belirlendiğini aktaran Hubbezoğlu, 5 tez çalışması ile en iyi kompozit, yapıştırıcı, polisaj sistemi ve el aletlerini seçtiklerini söyledi. Bu kombinasyonla gülüş tasarımlarını laboratuvar veya teknisyen gerektirmeden, kısa sürede gerçekleştiriyorlar. Uygulamanın hedefleri arasında diş kesiminin azaltılması, sağlam dokunun korunması ve mümkün olan vakalarda implanttan kaçınmak yer alıyor. Üst ve alt dişler genellikle 2-3 günde, 2’şer seansta tamamlanabiliyor.

Deprem etkisi ve vaka sayıları

Aslen Hataylı olan Hubbezoğlu, deprem sonrası yapılan binalarda fiber takviyelerin kullanılmasının bu yönteme ilham verdiğini belirtti. "Biz de bunları dişte uygulamaya başladık." diyen Hubbezoğlu, uygulamayla ilgili rakamları paylaştı: Cam fiberle yapılan yaklaşık 280 vaka içinde kırılma görülmediğini, ayrıca yaklaşık bin 800 hastada Direkt Kompozit Lamina uygulaması yapıldığını söyledi. Kişisel kayıplarının da çalışmayı motive ettiğini ekledi:

"2 dayım da göçükte kalarak vefat etti. Ondan sonra da biz bu dişleri nasıl kurtarabiliriz diye doğal doku dostu materyaller aradık. Amacımız dişler çekilmesin, kesilmesin, implant olmasın diye uğraşıyoruz. Yeter ki kök olsun. Allah’ın yarattığı yapıyı koruyarak içine cam fiber post koyarak hasta aynı gün yemek yemeye başlıyor"

Sonuç: Cam Fiber Post ve Direkt Kompozit Lamina kombinasyonu, doğru vaka seçiminde implant gereksinimini azaltan, doğal dokuyu koruyan ve kısa sürede sonuç veren bir alternatif sunuyor. Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu ve ekibi, malzeme ve uygulama protokollerini geliştirerek bu yöntemi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

