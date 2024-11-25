Çambaşı Kayak Merkezi'nde Rekor Kar Kalınlığı: 66 Santimetre

Çambaşı Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

Bu sezon kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 66 santimetre ile Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, kar kalınlığı farklı merkezlerde şu şekilde ölçüldü:

Çambaşı: 66 cm

66 cm Ergan ve Erciyes: 60 cm

60 cm Palandöken: 51 cm

51 cm Keltepe: 50 cm

50 cm Zigana: 45 cm

45 cm Akdağ: 41 cm

41 cm Kartalkaya: 40 cm

40 cm Uludağ: 37 cm

37 cm Mersivan: 33 cm

33 cm Nemrut ve Ilgaz: 27 cm

27 cm Yıldız Dağı: 25 cm

25 cm Hazarbaba ve Palandöken 2: 21 cm

21 cm Hakkari: 13 cm

13 cm Hesarek ve Murat Dağı: 12 cm

12 cm Davraz ve Elmadağ: 9 cm

9 cm Denizli: 4 cm

Hava Sıcaklıklarıyla İlgili Tahminler

Söz konusu kayak merkezlerinde, 25 Kasım 2024 tarihine ait en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir:

Merkez En Düşük En Yüksek Çambaşı KKY -7 -5 Ergan KY -9 -5 Erciyes KY -13 -9 Palandöken KKY -8 -7 Keltepe KY -10 -8 Akdağ KKY -8 -5 Kartalkaya KY -11 -9 Uludağ HKY -9 -3 Mersivan KKY -3 1 Ilgaz KY -9 -8 Nemrut KKY -3 1 Yıldız Dağı KY -8 -5 Hakkari KY -6 -3 Murat Dağı PB -10 -5 Hesarek KY -7 -4

(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.