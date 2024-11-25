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Çambaşı Kayak Merkezi'nde Rekor Kar Kalınlığı: 66 Santimetre

Çambaşı Kayak Merkezi, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip olarak 66 santimetre ölçtü.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:22
Çambaşı Kayak Merkezi'nde Rekor Kar Kalınlığı: 66 Santimetre

Çambaşı Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

Bu sezon kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 66 santimetre ile Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, kar kalınlığı farklı merkezlerde şu şekilde ölçüldü:

  • Çambaşı: 66 cm
  • Ergan ve Erciyes: 60 cm
  • Palandöken: 51 cm
  • Keltepe: 50 cm
  • Zigana: 45 cm
  • Akdağ: 41 cm
  • Kartalkaya: 40 cm
  • Uludağ: 37 cm
  • Mersivan: 33 cm
  • Nemrut ve Ilgaz: 27 cm
  • Yıldız Dağı: 25 cm
  • Hazarbaba ve Palandöken 2: 21 cm
  • Hakkari: 13 cm
  • Hesarek ve Murat Dağı: 12 cm
  • Davraz ve Elmadağ: 9 cm
  • Denizli: 4 cm

Hava Sıcaklıklarıyla İlgili Tahminler

Söz konusu kayak merkezlerinde, 25 Kasım 2024 tarihine ait en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir:

MerkezEn DüşükEn Yüksek
ÇambaşıKKY -7-5
ErganKY -9-5
ErciyesKY -13-9
PalandökenKKY -8-7
KeltepeKY -10-8
AkdağKKY -8-5
KartalkayaKY -11-9
UludağHKY -9-3
MersivanKKY -31
IlgazKY -9-8
NemrutKKY -31
Yıldız DağıKY -8-5
HakkariKY -6-3
Murat DağıPB -10-5
HesarekKY -7-4

(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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