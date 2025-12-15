DOLAR
Çameli Belediyesi GES-2 ile Yenilenebilir Enerji Üretimini Artırdı

Çameli Belediyesi, GES-1’in ardından GES-2’yi devreye alarak 80 KW ilave kapasiteyle enerji üretimini ve gelirlerini artırıyor; Başkan Cengiz Arslan inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:50
Çameli Belediyesi GES-2 ile Yenilenebilir Enerji Üretimini Artırdı

Çameli Belediyesi GES-2 ile Yenilenebilir Enerji Üretimini Artırdı

Doğal kaynaklar enerjiye dönüştürülüyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde Çameli Belediyesi, yenilenebilir enerji çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. İlçede daha önce hizmete giren GES-1'e ek olarak hayata geçirilen GES-2 projesi de üretime devam ediyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Güneş Enerjisi Santralini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve projenin işleyişini yerinde değerlendirdi.

Başkan Arslan'ın açıklaması:

"Söz verdiğimiz gibi hizmet üretmeye devam ediyoruz. GES-1’in ardından GES-2’yi de ilçemize kazandırdık ve 80 KW’lık ilave kapasiteyle gelirlerimizi artırdık. Bu geliri yine vatandaşlarımıza hizmet olarak döndürüyoruz ve üretim kapasitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz"

Belediyenin GES-2 yatırımı, ilçenin enerji üretim kapasitesini güçlendirirken elde edilen gelirlerin yerel hizmetlere aktarılmasını amaçlıyor.

