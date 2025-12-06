Çameli’de Cintar Bereketi: Kamyonet Dolusu Mantar

Çameli’de cintar bereketi

Karabayır Mahallesi'nde doğa yürüyüşü ve hasat coşkusu

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yağışların ardından yeniden canlanan cintar sezonu bölge halkına yüzünü güldürdü. Karabayır Mahallesi, son yılların en bereketli dönemlerinden birini yaşamaya başladı; geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası dağlar adeta cintarla kaplandı.

Sezon, yaklaşık iki ay önce başlamış, ancak yağışların yetersizliği nedeniyle 20 gün önce sona ermişti. Son yağmurlarla birlikte sezon yeniden canlanınca mantar toplayıcıları tekrar dağlara çıktı.

Aycan Ongun ve Gurbet Akın, Fethiye sınırına yakın Karabayır'daki ormanlık alanda hem doğa yürüyüşü yaptı hem de mantar topladı. Yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından ekip, kamyoneti dolduracak kadar cintar toplamayı başardı.

Toplanan mantarların bir kısmı temizlenip börek yapımında kullanılırken, geri kalanı komşulara, akrabalara ve yakın çevreye paylaştırıldı.

Aycan Ongun sezonun bolluğuna dikkat çekerek, "Her yıl cintar sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sezon yağışlar zamanında geldi ve hava mevsim normallerinde ilerlediği için eşine az rastlanır bir bolluk yaşıyoruz. Dağa çıkan kimse eli boş dönmüyor. Hem temiz havada yürüyüş yapıyoruz hem de sofralarımızı doğal ürünlerle zenginleştiriyoruz. Doğanın armağanı bol oldukça biz de toplamaya devam edeceğiz" dedi.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE YAĞIŞLARIN ARDINDAN YENİDEN CANLANAN CİNTAR SEZONUNDA BİR ARKADAŞ GRUBU YAKLAŞIK İKİ SAATTE KAMYONET DOLUSU MANTAR TOPLADI.