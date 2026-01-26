Çameli Turizm Master Planı: 2026-2030 Yol Haritası Yayınlandı

Çameli Turizm Master Planı Yol Haritası Yayınlandı

Denizli’nin "Sakin Şehir Çameli" ilçesi için hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında, 2026-2030 dönemini kapsayan yol haritası sonuç raporu yayımlandı. Rapor, ilçenin turizm stratejilerini somut eylemlerle buluşturuyor.

Hedefler ve Sorumluluklar Netleştirildi

Yayınlanan raporda, 2026-2030 yılları için planlanan eylemler, bu eylemleri hayata geçirecek birimler ve süreç içindeki sorumluluk dağılımı açık şekilde ortaya kondu. Hedeflerden kimlerin sorumlu olacağı ve hangi kurumlarla iş birliği yapılacağı detaylandırıldı.

Sürdürülebilirlik ve Yerel Beklentiler

Çalışmada, sürdürülebilirlik temel yaklaşımı benimsendi; kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, bölgede yaşayanların beklentileri gözetildi. Raporda, bugünü ve geleceği birlikte dikkate alan stratejiler ile uygulama planlarına vurgu yapıldı.

Sonuç raporu, Çameli'nin turizm potansiyelini artırmayı amaçlayan somut adımlar sunarken, yerel paydaşların rollerini ve iş birliği mekanizmalarını da netleştiriyor. Bu kapsamlı yol haritası, ilçenin uzun vadeli turizm vizyonunu destekleyecek şekilde hazırlanmıştır.

