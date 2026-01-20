Van'dan İstanbul'a Uçak Ambulansla 59 Günlük Bebek Sevk Edildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 59 günlük N.Y. adlı bebek, ileri düzey kalp ve damar cerrahisi (KVC) ihtiyacı nedeniyle İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne uçak ambulansla sevk edildi.

Sevk Operasyonu

Sevk, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Uçak ambulans Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastanın güvenli şekilde uçağa alınmasının ardından ambulans uçak alandan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Yetkililer sevkin sorunsuz şekilde tamamlandığını bildirdi.

Diğer Hastanın Sevki

Öte yandan, uçak ambulansla Ankara'dan Van'a getirilen ve ardından kara ambulansı ile Van'dan Bingöl'e sevki sağlanan Y.E., (24) adlı hasta için de sağlık ekibi görevlendirildi.

