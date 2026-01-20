Van'dan İstanbul'a Uçak Ambulansla 59 Günlük Bebek Sevk

Van'da tedavi gören 59 günlük N.Y., ileri düzey KVC ihtiyacı nedeniyle uçak ambulansla İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:24
Van'dan İstanbul'a Uçak Ambulansla 59 Günlük Bebek Sevk

Van'dan İstanbul'a Uçak Ambulansla 59 Günlük Bebek Sevk Edildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 59 günlük N.Y. adlı bebek, ileri düzey kalp ve damar cerrahisi (KVC) ihtiyacı nedeniyle İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne uçak ambulansla sevk edildi.

Sevk Operasyonu

Sevk, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Uçak ambulans Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastanın güvenli şekilde uçağa alınmasının ardından ambulans uçak alandan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Yetkililer sevkin sorunsuz şekilde tamamlandığını bildirdi.

Diğer Hastanın Sevki

Öte yandan, uçak ambulansla Ankara'dan Van'a getirilen ve ardından kara ambulansı ile Van'dan Bingöl'e sevki sağlanan Y.E., (24) adlı hasta için de sağlık ekibi görevlendirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları