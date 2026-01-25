Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı — Harbiye'de Veda Töreni

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun usta ismi, 21 Ocak 2026 tarihinde enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Veda Töreni

Vasiyeti doğrultusunda usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Harbiye'deki törenin ardından Haldun Dormen'in cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı öncesinde Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gelini Ayşe Arman taziyeleri kabul etti.

Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gürkan Uygun, Erdal Özyağcılar, Erol Evgin, Demet Akbağ gibi sanat camiasından çok sayıda isim, yakınları ile sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Dormen'in tabutu cenaze aracına yüklenerek defnedilmek üzere Edirnekapı mezarlığı'na götürüldü.

Duygusal Anlar ve Sağlık İhlali

Cenaze namazında bulunan oyuncu İzzet Günay fenalık geçirdi. Ambulansta tedavisi yapılan Günay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Açıklamalar

Davut Gül: "Sanat camiasının ve milletimizin başı sağ olsun. Sanata hizmetleri oldu. Bugün de sevenleri ve arkadaşları olarak hepsi burada. Allah ailesine sabır versin"

Fırat Tanış: "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir değeri yitirdik. Kendisini iyi bilirdik. Muhteşem bir yaşam enerjisiyle, yaşam azmiyle, çalışkanlığıyla ve hayatı paylaşmasıyla çok iyi bilirdik. 97 yıl ne güzel bir ömür. Gıpta edilecek bir ömür"

Demet Akbağ: "Türk tiyatrosu çok önemli bir tiyatro adamını ve önemli ustayı kaybetti. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yetiştirdiği öğrenciler ve tiyatro adına oluşturduğu dünya, törendede bir kez daha gördüm ki asla unutulmayacak büyük bir ustaydı. Onun ürettikleriyle onun mirasıyla Türk tiyatrosundaki gençler onun bıraktığı ışıkla devam edecek. Başımız sağ olsun"

97 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN TÜRK TİYATROSUNUN DUAYEN İSMİ HALDUN DORMEN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.