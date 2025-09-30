Can Holding Soruşturmasında 18 Şirkete TMSF Kayyumu Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 18 Şirkete TMSF Kayyumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding ve Ciner Grup çatısı altında faaliyet gösteren toplam 18 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Soruşturmanın kapsamı ve tespitler

Başsavcılık açıklamasında, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağlar tespit edildiği; bu bağlar üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.

Can Holding bünyesindeki şirketlerle ilgili bulgular

Başsavcılığın açıklamasına göre, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve üzerinde yüklü miktarda malvarlığı bulunduğu belirtilen şirketler şunlar:

Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş.

Ciner Grubu ile bağlantılı şirketler

Açıklamada, Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding AŞ’ye bağlı şirketlerin de soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti içerisinde kullanıldığı ve bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşıldığı kaydedildi. Söz konusu şirketler:

Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ.

Bu değerlendirmeler sonucunda İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince adı geçen şirketlere TMSF kayyumu atanmasına karar verildi.

Önceki incelemeler, MASAK raporları ve iddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ön soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu; örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Soruşturma MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla desteklendi.

İddialarda, kaynağı belirsiz yüklü para girişlerinin şirket hesaplarına yapıldığı, bu paraların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı öne sürüldü. Örgütün liderliğini Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın yaptığı, çok sayıda şirket aracılığıyla denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırma çabası içinde oldukları ileri sürüldü.

Sermaye ve varlık hareketlerine ilişkin iddialar

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artışların kaynak gösterilirken ortaklara borçlar hesabının kullanıldığı; söz konusu borçların gerçeği yansıtmadığı ve 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirketlere yeniden yatırıldığı iddia edildi. Bu işlemlerin kanunun amacına aykırı olarak suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacı taşıdığı savunuldu.

Soruşturmanın önceki aşamaları ve gözaltılar

Soruşturmanın önceki safhasında 121 şirketin malvarlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmış; 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. gibi kuruluşlar yer almıştı.

Adliyeye sevk edilen ve ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından; C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmıştı. Şüpheli Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ve ek kayyum kararları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermişti. Bu şirketler şunlardır:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklanmıştı.

Ciner hakkında yakalama kararı ve Park Holding'e kayyum

Soruşturmada, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024 tarihli pay alım satım sözleşmesiyle Turgay Ciner'in sahibi olduğu medya kuruluşlarının satın alımı da incelendi. Bu işlemlerde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" şüphesi bulunması nedeniyle yurt dışında olduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıca Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF kayyum atanmasına karar verildi.

Ciner grubu operasyonu ve gözaltılar

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Ciner Grubu tüzel kişiliklerinde soruşturma kapsamındaki suçların işlendiği tespit edilince, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Park Holding AŞ ve bağlı şirketlere yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında adı geçen isimler şunlardır: Atilla Ciner, Gökhan Şen, Gürsel Usta, Orhan Yüksel, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz, Yalçın Tahiroğlu, İsmail Karakuzu, Ömer Çatal, Haci Mustafa Kıraç, Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma ve kayyum atama kararlarıyla ilgili süreç devam ediyor; soruşturmanın ayrıntıları ve olası ek tedbirler hakkında resmi açıklamalar bekleniyor.