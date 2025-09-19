Can Holding soruşturmasında 9 şirkete daha kayyum — TMSF yönetimi devreye girdi

Can Holding soruşturmasında 9 şirkete daha kayyum atandı

Savcılıktan yapılan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Başsavcılık, daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve kayyum atanan holding bünyesindeki başka şirketlerin aktif faaliyetlerine devam ettiğinin tespit edildiğini; bu şirketlerin üzerinde yüklü mal varlığı bulunduğunu ve söz konusu varlıkların tedbir kapsamına alınmadığını belirtti. Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamada, materyalin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 4 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7539 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında yapılan değişiklik uyarınca 7145 sayılı kanunun geçici 2. maddesi doğrultusunda tespiti yeni yapılan 9 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nin kayyum olarak atanmasına karar verildiği belirtildi. Karar, Cumhuriyet Başsavcılığı talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verildi.

Kayyum atanan şirketler

Kayyum atanan 9 şirket şunlardır: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.

Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle genişletilerek devam edecektir. Ayrıca soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği bildirildi.

Soruşturmanın geçmişi ve iddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ön soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları yer almış; soruşturma MASAK raporları ve mali denetim birimleri incelemeleri sonrasında başlatılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Soruşturma iddialarına göre, holding bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz yüksek tutarda para girişleri yapıldı, bu paralar şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışıldı; faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğü azaltıldı. Örgüt yapısının Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu dağıtarak yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığı iddia edildi.

Ayrıca ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artışlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği; bu borçların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yatırıldığı ve işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suç gelirlerinin sisteme dahil edilerek aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.

Önceki operasyonlar ve adli süreç

Daha önce düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmış, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almış; çalışmaların devamında firari olan 1 şüpheli daha yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklama talebiyle işlem yapılmıştı. Şüpheli Kenan Tekdağ için ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilmiş; sulh ceza hakimliği, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.'nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Soruşturma ve kayyum atama süreçleriyle ilgili gelişmeler kamuoyu ve yargı takibiyle izlenmeye devam ediyor.