Can Holding soruşturmasında bir şirkete daha TMSF kayyumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ'ye sulh ceza kararıyla TMSF kayyumu atandı; soruşturma çok sayıda şirket ve şüpheliyi kapsıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 19:13
Can Holding soruşturmasında bir şirkete daha TMSF kayyumu

Can Holding soruşturmasında bir şirkete daha TMSF kayyumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ hakkında herhangi bir tedbir bulunmadığı tespit edilmesinin ardından, sulh ceza hakimliğinin kararıyla şirkete TMSF kayyumu atandı.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yer alıyor. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu tutarların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi. Ayrıca örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurduğu ve yönetim yapılanmasında değişikliklerle sorumluluğu dağıtarak denetim ve hukuki yaptırımlardan kaçındığı öne sürüldü.

İddialar arasında, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bunların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı; anılan tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu yer aldı.

Soruşturmada yürütülen işlemler ve kayyum atamaları

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve bu şirketlere TMSF kayyumu atandı; ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade veren şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise aynı suçlardan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri istendi. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C'nin tutuklanmasına; Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 9 şirket şunlar:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.

Daha önce kayyum atanan şirketler arasında ise Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sürüyor; kayyum atamalarının ve yürütülen incelemelerin sonuçları kamuoyuna ve yargı sürecine göre şekillenecek.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 38. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
2
Gaziantep'te Lastik Patlaması: Kamyonet Devrildi — 2 Ölü, 8 Yaralı
3
Bakan Yumaklı Sivas'ta: 1,5 Milyar TL'lik Su Yatırımlarıyla İçme Suyu Güvencesi
4
Gumball 3000 Belgrad'a Ulaştı: Lüks Rallinin Sırbistan Durağı
5
Meksika İztapalapa'da tanker patlaması: Ölü sayısı 28'e yükseldi
6
430'dan Fazla Sanatçı: İfade Özgürlüğü Mektubu — Kimmel ve Charlie Kirk

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta