Can Holding soruşturmasında bir şirkete daha TMSF kayyumu

İddialar arasında, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bunların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı; anılan tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu yer aldı.

Soruşturmada yürütülen işlemler ve kayyum atamaları

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve bu şirketlere TMSF kayyumu atandı; ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade veren şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise aynı suçlardan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri istendi. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C'nin tutuklanmasına; Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 9 şirket şunlar:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.

Daha önce kayyum atanan şirketler arasında ise Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sürüyor; kayyum atamalarının ve yürütülen incelemelerin sonuçları kamuoyuna ve yargı sürecine göre şekillenecek.