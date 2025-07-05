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Çanakkale Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 12:19
Çanakkale Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, deniz güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

Olay yerine hızla intikal eden Sahil Güvenlik botları "KB-119", "KB-115" ve "KB-103" ekipleri, durdurulan lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni yakalayarak gerekli işlemleri başlattı.

Düzensiz göçmenler, yakalanmalarının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

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