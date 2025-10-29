Çanakkale Ayvacık'ta Kayalıklarda Bir Kişi Ölü Bulundu
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, liman bölgesindeki kayalıklarda bir kişi ölü bulundu.
Olayın Detayları
Liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklar arasında hareketsiz yatan birini fark ederek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz haldeki Özgür K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze İşlemleri
Özgür K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından alınarak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
