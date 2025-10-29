Çanakkale Ayvacık'ta Kayalıklarda Bir Kişi Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Küçükkuyu limanındaki kayalıklarda yürüyüşçülerce bulunan Özgür K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi; cenaze savcı incelemesi sonrası Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 21:13
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, liman bölgesindeki kayalıklarda bir kişi ölü bulundu.

Olayın Detayları

Liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklar arasında hareketsiz yatan birini fark ederek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz haldeki Özgür K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Özgür K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından alınarak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

