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Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın köyü tehdit etmiyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 14:19
Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

Çanakkale Ayvacık'ta Yangına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın ardından, bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi. Yangının köydeki evlere sıçramaması için orman ekipleri büyük bir mücadele vermekte.

Yangın Detayları ve Müdahale Gücü

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının 11.25 sıralarında başladığı duyuruldu. Yangına, 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel ile karadan müdahale edildiği bildirildi. Ayrıca, Valilik açıklamasında, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Olayın gelişmeleri yakından takip ediliyor ve bölgedeki riskler minimize edilmek için tüm önlemler alınıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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