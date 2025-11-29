Çanakkale Ayvacık'ta Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı, 2’si Ağır
Kaza Detayları
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.15 sıralarında Ayvacık ilçesi Sapanca köyü yakınlarında gerçekleşti.
Çanakkale’den Balıkesir’in Edremit ilçesine seyir halinde olan Hüseyin Alacaoğlu idaresindeki 17 AAD 047 plakalı ticari araç, aynı yönde seyir halindeki İsmail Yılmaz yönetimindeki 17 SK 517 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ticari araçta bulunan Hüseyin Alacaoğlu ile Nazlı Alacaoğlu ağır yaralandı.
Ayrıca Öykü Alacaoğlu, Atakan Alacaoğlu ve İsmail Yılmaz yaralanarak ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
