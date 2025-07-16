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Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 12:09
Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Yangın Kontrol Altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Naldöken köyünde dün başlayan orman yangını, uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Yangın, etkili rüzgar nedeniyle Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e sıçramıştı.

Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ekipleri, gece boyunca yangına müdahale ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter, söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Şu anda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köyler Tahliye Edildi

Valilik tarafından tedbir amaçlı olarak Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edildi; ancak riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü.

Tuzla Köyünde Zarar Gören Alanlar Görüntülendi

Yangından etkilenen Tuzla köyü, dronla görüntülendi. Kayıtlarda, köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlarla yerleşim yerleri net bir şekilde görülebiliyor.

Hayvanların Telefi ve Tarihi Camiye Hasar

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar zarar görürken, çok sayıda hayvan da yangında telef oldu. Rüzgarın etkisiyle alevler, jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne yöneldi. Tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçlarda çıkan yangın, restorasyon aşamasındaki camiye ve içindeki mezarlara da hasar verdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

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