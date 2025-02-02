Çanakkale Boğazı İkinci Kez Transit Gemi Geçişlerine Açıldı

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi geçişlerine açıldı. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden sis, denizdeki görüş mesafesini artırırken, gemi trafiği de normal seyrine döndü.

Sisin Etkisi Sona Erdi

Geçtiğimiz günlerde, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsizle bildirimde bulunarak, boğazın saat 17.40 itibarıyla çift yönlü geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

Gemi Geçişlerinin Yeniden Başlaması

Yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte, Çanakkale Boğazı'ndaki trafik akışı çift yönlü olarak yeniden sağlandı. Bu gelişme, deniz ulaşımında önemli bir rahatlama sağladı.