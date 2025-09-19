Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan 'Didim Fatsa' Şevketiye'ye Çekildi

İzmir Aliağa'dan Bandırma'ya giden 67 metrelik Türk bayraklı 'Didim Fatsa', makine arızası sonrası römorkörle Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:26
Güvenlik önlemleri alınarak gemi demirletildi

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Balıkesir'in Bandırma Limanı'na sefer yapan 67 metre boyundaki Türk bayraklı 'Didim Fatsa' isimli kuru yük gemisinin makinesi, Gocuk Burnu önlerinde arızalandı.

Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-17' römorkörü sevk edildi. Bölgeden geçen diğer gemiler arıza konusunda bilgilendirildi.

Kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenen ve çekilen gemi, güvenlik amacıyla Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

