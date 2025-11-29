Çanakkale Boğazı'nda LPG Tankeri 'Gas Catalina' Makine Arızası Yaptı

Libya'dan İstanbul'a giden 119 m uzunluğundaki Palau bayraklı LPG tankeri 'Gas Catalina' makine arızası sonrası Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:36
Libya'dan İstanbul'a seyir halinde olan 119 metre uzunluğundaki Palau bayraklı LPG yüklü tanker 'Gas Catalina', Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsiz aracılığıyla bildirmesi üzerine bölge harekete geçti.

Müdahale ve güvenlik önlemleri

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirilen olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) bağlısı olarak 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-19' römorkörleri sevk edildi. Bölgede seyrini sürdürecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörlerin refakatinde Karanlık Liman demir sahası'na götürülerek güvenli bir şekilde demirletildi.

