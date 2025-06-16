DOLAR
39,35 0,53%
EURO
45,52 0,21%
ALTIN
4.282,36 1,45%
BITCOIN
4.271.674,47 -3,74%

Çanakkale Boğazı'nda Yangın Çıkan Kargo Gemisi Kurtarıldı

Bahamalar'dan Yalova'ya giden kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda yangın sonrası güvenli bölgeye demirletildi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 21:27
Çanakkale Boğazı'nda Yangın Çıkan Kargo Gemisi Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Yangın!'

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan bir kargo gemisi, hızlı bir müdahaleyle kurtarıldı. Bahamalar'dan Yalova'ya giden Antigua ve Barbuda bayraklı 120 metre uzunluğundaki ve 7 bin 252 groston ağırlığındaki ''INDUSTRIALCHALLENGER'', Kumkale açıklarında yangına maruz kaldı.

Yangının Yayılması Önlenerek Kurtarma Harekatı Başlatıldı

Gemi kaptanının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne haber vermesiyle birlikte, olay yerine Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KIYEM-1 botu gönderildi. Yangın, gemi personeli tarafından söndürülse de, sonrasında kargo gemisi boğazda sürüklenmeye başladı.

Kurtarma Operasyonu Başarılıyla Tamamlandı

Gemi, Kurtarma-13 römorkörü tarafından güvenli bir şekilde çekilerek Karanlık Liman Bölgesine demirletildi. Olay, denizdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan kargo gemisi kurtarılarak...

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan kargo gemisi kurtarılarak...

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Adana'da Pikap Sulama Kanalına Devrildi: Baba ve İki Kızını Kaybetti
3
Hatay'da Zeytinlikteki Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Manisa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
5
İstanbul Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu AKM'de Şahane Bir Gösteri Gerçekleştirdi!
6
Bakan Yardımcısı Varank: Türkiye Yenilenebilir Enerji Geçişinde Önemli Adımlar Atıyor
7
TİKA'dan Gürcistan Gazi İşleri Müdürlüğü'ne Mobil Klinik Desteği

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!