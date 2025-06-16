Çanakkale Boğazı'nda Yangın Çıkan Kargo Gemisi Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Yangın!'

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan bir kargo gemisi, hızlı bir müdahaleyle kurtarıldı. Bahamalar'dan Yalova'ya giden Antigua ve Barbuda bayraklı 120 metre uzunluğundaki ve 7 bin 252 groston ağırlığındaki ''INDUSTRIALCHALLENGER'', Kumkale açıklarında yangına maruz kaldı.

Yangının Yayılması Önlenerek Kurtarma Harekatı Başlatıldı

Gemi kaptanının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne haber vermesiyle birlikte, olay yerine Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KIYEM-1 botu gönderildi. Yangın, gemi personeli tarafından söndürülse de, sonrasında kargo gemisi boğazda sürüklenmeye başladı.

Kurtarma Operasyonu Başarılıyla Tamamlandı

Gemi, Kurtarma-13 römorkörü tarafından güvenli bir şekilde çekilerek Karanlık Liman Bölgesine demirletildi. Olay, denizdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.