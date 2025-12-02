Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Dronla Görüntülendi, Trafik Kapandı

Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz trafiği 08.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı, sis dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:33
Sis nedeniyle deniz trafiği çift yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, havadan dron ile görüntülendi. Bölgedeki sis etkisini artırırken görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Görüşün azalması nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, boğaz trafiği saat 08.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönlerinden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Etkinliği süren sis, bölgedeki deniz trafiğinin tehlikeli seviyeye gelmesi nedeniyle dron ile de belgelendi.

