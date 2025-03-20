Çanakkale Boğazı'ndaki Tanker Kurtarıldı: Kolin-2 Güvenle Limana İkmal Edildi

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan Kolin-2 tankerine kurtarma operasyonu düzenlendi. Geminin durumu gelişmelere uygun çözüldü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:23
Çanakkale Boğazı'ndaki Tanker Kurtarıldı: Kolin-2 Güvenle Limana İkmal Edildi

Çanakkale Boğazı'ndaki Tanker Kazası Başarıyla Sonuçlandı

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan atık taşıma tankeri Kolin-2, başarılı bir kurtarma operasyonuyla güvenli bir şekilde limana ikmal edildi. Türk bayraklı ve 77 metre uzunluğundaki gemi, Kepez Limanı'na yanaşma manevrası sırasında dümen arızası sebebiyle karaya oturdu.

Kurtarma Operasyonu Hızla Başlatıldı

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)'ne bildirmesiyle birlikte, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Türkeli römorkörü yönlendirildi. Üzerinde 1160 metreküp atık bulunan Kolin-2'nin kurtarılması için düzenlenen operasyon oldukça hızlı bir şekilde icra edildi.

Dalgıçlar Tarafından Yapılan İnceleme

Dalgıçların sualtı dalışı ile gerçekleştirdiği sörvey çalışmalarında, geminin alt kısmında hasar veya yırtık tespit edilmediği ve çevre kirliliğine yol açacak herhangi bir sızıntı olmadığı doğrulandı. Bu pozitif gelişmenin ardından, KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu da operasyona destek verdi.

Başarılı Yüzdürme ve Limana İkmal

Kurtarma ekibinin başarılı yüzdürme operasyonunun ardından, Kolin-2, Çanakkale Liman Başkanlığı'nın talimatıyla güvenle Kepez Limanı'na yanaştırıldı. Kurtarma çalışmaları, Çanakkale Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı unsurlarının desteğiyle gerçekleştirildi.

Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

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Çanakkale Boğazı'ndaki Tanker Kurtarıldı: Kolin-2 Güvenle Limana İkmal Edildi
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