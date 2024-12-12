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Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Geçişlere Kapandı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 08:55
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Geçişlere Kapandı

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Etkili

Çanakkale Boğazı'nda, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Sisin, denizde görüş mesafesini düşürmesiyle beraber, bu önlem alınmak zorunda kalındı.

Gemi Kaptanlarına Duyuru Yapıldı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönünde seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit geçişlere kapatıldığını duyurdu.

Gemi Trafiği Ne Zaman Normale Dönecek?

Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, boğazda yerel feribot seferlerinin devam ettiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak...

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak...

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

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