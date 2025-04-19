DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.231.449,4 -0,76%

Çanakkale Boğazı Sisin Etkisini Kaybetti, Geçişler Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişlere açıldı. Feribot seferleri de yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 12:42
Çanakkale Boğazı Sisin Etkisini Kaybetti, Geçişler Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişlere yeniden açıldı. Bu sabah erken saatlerde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden olmuştu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönünde seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsu yaparak boğazın saat 06.20 itibarıyla çift yönlü transit geçişlere kapatıldığını duyurdu.

Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri, sisin etkisinin azalmasıyla yeniden başlatıldı. Bu gelişmeyle birlikte boğazdaki gemi trafiği de normale döndü.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak...

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak...

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı: Türkiye'ye Yönelik Kara Propaganda Yanlış
2
Ala'dan Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti
3
7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Başladı: Geleneksel Sporların İhyası İçin Toplandı
4
Van'da 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali Coşkuyla Başladı
5
Erzurum'da İşitme Kayıplarında Erken Tanı ve Çözümler Ele Alındı
6
Erzurum'da Hekim ve Sağlıkçılar 75 Haftadır Gazze İçin Yürüyüş Yapıyor
7
Mersin'deki Camide Doğan Kedilerin Büyüme Süreci Devam Ediyor

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!