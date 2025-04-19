Çanakkale Boğazı Sisin Etkisini Kaybetti, Geçişler Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişlere yeniden açıldı. Bu sabah erken saatlerde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden olmuştu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönünde seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsu yaparak boğazın saat 06.20 itibarıyla çift yönlü transit geçişlere kapatıldığını duyurdu.

Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri, sisin etkisinin azalmasıyla yeniden başlatıldı. Bu gelişmeyle birlikte boğazdaki gemi trafiği de normale döndü.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.