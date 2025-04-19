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Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Gemilere Kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle çift yönlü gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 07:14
Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Gemilere Kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bu durum, hem kuzey hem de güney yönünden seyir halindeki gemilerin güvenli seyirlerini etkiledi. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, tarafından yapılan telsiz anonsuyla, 06.20 itibarıyla çift yönlü transit geçişlerin durdurulduğu bildirildi.

Sisin etkisinin azalmasının ardından boğazdaki gemi trafiğinin normale dönmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'ndaki bu yoğun sis, görüş mesafesinde ciddi azalmaya yol açarak deniz trafiğini olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak...

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak...

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

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