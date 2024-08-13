Çanakkale'de 1.75 Milyon Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı

Çanakkale'deki Su Kaynaklarına Sazan Yavrusu Bırakıldı

Çanakkale'deki baraj ve göletler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu ile zenginleştirildi.

Proje Detayları

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje çerçevesinde, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştirilen sazanlar kente getirildi.

Etkinlik ve Dağıtım

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, yaz okulu öğrencilerine balıklar hakkında bilgi verildi. Ardından, 9 baraj ve 21 gölete dağıtılan 1 milyon 750 bin sazan yavrusu için yapılan hazırlıklar gerçekleştirildi. Bu yavrulardan 250 bini, Çanakkale'nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na salındı.

Ulaşım ve Farkındalık

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde kentin 30 su kaynağına sazanların bırakıldığını belirtti. Sazan yavrularının Edirne'nin İpsala ilçesindeki su ürünleri yetiştirme istasyonundan temin edildiğini ifade eden Türkarslan, "Farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarımızla birlikte bir etkinlik düzenledik. Bakanlığımızın amacı, sürdürülebilir bir doğa ve gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak." dedi.

Katılımcılar

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ile Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk da yer aldı.

Çanakkale'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu salındı.

Çanakkale'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu salındı.

Çanakkale'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu salındı.

Çanakkale'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu salındı.

Çanakkale'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu salındı.

Çanakkale'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu salındı.