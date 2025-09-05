Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı

Çanakkalede, 12-16 yaş aralığındaki çocuklar Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda anı dalışı gerçekleştirdi. Etkinlik, hem teorik eğitim hem de uygulamalı gösterilerle sürdü.

Etkinlik ve eğitim

Organizasyonda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Çanakkale Balıkadamlar Dalış ve Eğitim Merkezi eğitmenleri çocuklara dalış kurallarını öğretti. Teorik eğitimin ardından tabyanın bulunduğu kıyıdan sırayla denize giren çocuklara dalışı, beş eğitmen uygulamalı olarak gösterdi. Bazı katılımcılara dalış sırasında aileleri de eşlik etti.

Başkan Kaşdemir'in açıklamaları

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Hamidiye Tabyaları'nın Çanakkale Savaşları sırasında tarihe tanıklık etmiş gazi bir mekan olduğunu, bugün de çok önemli bir etkinliğe ev sahibi yaptığını söyledi. Kaşdemir, "İstiyoruz ki Çanakkale'de imkanı olan herkes suyun altındaki güzelliği, tarihi..." dedi.

Kaşdemir, 400 gencin ilk kez dalış yapacağını belirterek, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak da Çanakkale'yi hem Türkiye'nin hem de dünyanın dalış merkezi yapmaya kararlıyız çünkü Gelibolu Su Altı Parkı gibi çok önemli bir park oluşturduk. Çok da ilgi görüyor hem Türkiye'de hem de dünyada." ifadelerini kullandı.

Kaşdemir, kayıtların kısa sürede dolduğunu ve 400 kişilik kontenjanla anı dalışı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bugün insanlar kuyruğa girip bu heyecanı tecrübe etmek istiyorlar. Özellikle de hedef kitlemiz gençler çünkü Çanakkale her tarafı deniz olan bir memleket ve su sporları için çok uygun bir coğrafya. İstiyoruz ki Çanakkale'de imkanı olan herkes suyun altındaki güzelliği, tarihi görsün. İşte bugün tam da o yüzden buradayız. 400 kişi hayatında ilk defa dalış yapmış olacak. Biz de çok mutlu oluyoruz çünkü dalış yapanların o heyecanını görünce doğru yolda olduğumuzu görüyoruz." diye konuştu.

Eğitmenlerin değerlendirmesi

Çanakkale Balıkadamlar Dalış ve Eğitim Merkezi'nde dalış eğitmeni Ercan Zeybek, kayıtların ardından katılımcılara brifing verildiğini, ardından suyun içinde bekleyen eğitmenlere yönlendirildiklerini belirtti. Zeybek, "Onlarla suyun altında dolaşıyorlar, hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Organizasyon sonrasında anı dalışı sertifikası hediye ediyor ve suyun altına kazandırmaya çalışıyoruz. Çanakkale'deki su altını insanlara biraz daha tanıtmaya uğraşıyoruz." dedi.

Katılımcı deneyimleri: Üçüzlerin heyecanı

Etkinliğe 16 yaşındaki üçüzler anneleriyle katıldı. Üçüzlerden Zeynepnur Kandemir, ilk kez dalış yaptığını, bunun çok güzel ve önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Kerem Kandemir dalışı ilk kez deneyimlediğini, biraz heyecanlandığını ve su altındaki atmosferin çok farklı olduğunu belirterek gelecek yıl tekrar katılmak istediğini kaydetti. Kerim Kandemir ise çok güzel bir deneyim yaşadığını ve herkese etkinliğe katılmalarını tavsiye etti.

Anne Ayşenur Kandemir de çocuklarıyla dalış yapmanın keyifli olduğunu söyledi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, 12-16 yaş arasındaki gençler önce dalış eğitimi aldı ardından eğitmenler eşliğinde anı dalışı gerçekleştirdi.