Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 20:14
Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yapılan operasyon sonucunda, 21'i çocuk olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen bir lastik botu tespit ederek hemen bölgeye müdahale etti. KB-20 ve KB-115 botlarıyla olay yerine ulaşan ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

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