Çanakkale'de 9 Yılda 34 bin 620 Metrekarelik Hayalet Ağ Denizden Çıkarıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2016'dan beri yürüttüğü Hayalet Ağlardan Temizlenme Projesiyle 9 yılda 34 bin 620 metrekare hayalet ağ toplandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:45
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen Hayalet Ağlardan Temizlenme Projesi, bölge denizlerindeki biyolojik çeşitliliği ve su ürünleri kaynaklarını korumaya odaklanıyor.

Projenin kapsamı ve sonuçları

9 yıllık çalışma sürecinde 61 farklı lokasyonda saha çalışması gerçekleştirildi. Yapılan taramalarda 1 milyon 15 bin 700 metrekare deniz yüzeyi incelendi ve toplam 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ toplanarak bertaraf edildi.

Gerçekleştirilen temizleme çalışmaları, deniz ekosisteminin korunmasına önemli katkı sağladığı değerlendirilirken, proje kapsamında elde edilen veriler gelecekteki koruma çalışmaları için temel oluşturuyor.

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı