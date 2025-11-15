Çanakkale'de 9 Yılda 34 bin 620 Metrekarelik Hayalet Ağ Denizden Çıkarıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen Hayalet Ağlardan Temizlenme Projesi, bölge denizlerindeki biyolojik çeşitliliği ve su ürünleri kaynaklarını korumaya odaklanıyor.

Projenin kapsamı ve sonuçları

9 yıllık çalışma sürecinde 61 farklı lokasyonda saha çalışması gerçekleştirildi. Yapılan taramalarda 1 milyon 15 bin 700 metrekare deniz yüzeyi incelendi ve toplam 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ toplanarak bertaraf edildi.

Gerçekleştirilen temizleme çalışmaları, deniz ekosisteminin korunmasına önemli katkı sağladığı değerlendirilirken, proje kapsamında elde edilen veriler gelecekteki koruma çalışmaları için temel oluşturuyor.

