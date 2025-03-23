Çanakkale'de Anne Şefkati: İnek Bir Tayı Emziriyor

İnek, Öksüz Tayı Sahipleniyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, annesi bir araba kazasında ölen tay, bir çiftlikteki inekten sıcak bir annelik şefkati görüyor. Şapköy köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Nevzat Kaptan (62), talihsiz olay sonrasında tayı ahırına götürdü.

Tayın Yeni Annesi: Simental Cinsi İnek

Ahırda bulunan Simental cinsi inek, kısa süre içerisinde tayı emzirerek ona annelik yapmaya başladı. Tayı, inek ile adeta yan yana olmaktan hiç ayrılmıyor; çiftlik sahiplerinin de gözbebeği haline gelmiş durumda.

Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır hayvan yetiştirdiğini belirtirken, böyle bir durumla karşılaştığı için oldukça duygulandığını ifade etti. Tayın, annesinin yanında yalnız başına kalmasının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Kaptan, hemen onu çiftliğine getirdiğini belirtti.

Kaptan, şöyle devam etti: "Hayvanlarımızın bulunduğu ahıra tayımızı koyduk. İneğimiz bu yavruyu sahiplenip, yanına alarak emzirmeye başladı. Torunlarım da onu çok seviyor. Ailemizin bir parçası haline geldi. Torunlarım mutlu olsun diye bu tayı bırakmadık ve ona bakıyoruz. İneğimiz de bu tayı çok sevdi; birlikte arazimizin içinde geziyor ve otlanıyorlar."

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde annesi ölen taya, bir çiftlikteki inek annelik yapıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde annesi ölen taya, bir çiftlikteki inek annelik yapıyor.