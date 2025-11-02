Çanakkale'de Boş Arazide Kız Bebek Cesedi Bulundu

Ayvacık'a bağlı İlyasfakı yakınlarında köylüler tarafından fark edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, İlyasfakı köyü yakınlarındaki boş bir arazide bir kız bebeğe ait ceset bulundu.

Araziye hayvan otlatmak için çıkan köylüler, bebeğin cesedini görmesi üzerine durumu köy muhtarlığı ile jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin göbek bağının yeni kesilmiş olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kız bebeğinin cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

