Çanakkale'de Deniz Dibi Temizliği: Atıklar Sergilendi

Çanakkale'de Deniz Dibi Temizliği Sergilendi

Çanakkale'de yapılan deniz dibi temizliği çalışmaları sonucunda çıkarılan atıklar, çevre farkındalığını artırmak amacıyla sergilendi. Bu etkinlikte, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cam ve plastik şişeler, bisiklet, cep telefonu, tekerlek ve pazar arabası gibi çeşitli ürünler dikkat çekti.

Çevre Temizliği için Eş Zamanlı Çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle, Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda yapılan bu etkinlik, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi işbirliğiyle eski feribot iskelesinde düzenlendi.

Sergi ve Fotoğraf Etkinlikleri

Deniz dibi temizliği sonrasında çıkarılan atıklar, halkla buluşturularak çevre bilincinin artırılması amaçlandı. Ayrıca, etkinlikte bir Deniz Dibi Fotoğraf Sergisi düzenlendi ve bu sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çanakkale'de deniz dibinde yapılan temizliğin ardından çıkarılan atıklar çevre farkındalığı için sergilendi. Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi işbirliğinde eski feribot iskelesinde gerçekleşen etkinlikte, dalgıçlar tarafından denizden cam ve plastik şişeler, bisiklet, cep telefonu, tekerlek ve pazar arabası gibi ürünler çıkarıldı.

Çanakkale'de deniz dibinde yapılan temizliğin ardından çıkarılan atıklar çevre farkındalığı için sergilendi. Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi işbirliğinde eski feribot iskelesinde gerçekleşen etkinlikte, dalgıçlar tarafından denizden cam ve plastik şişeler, bisiklet, cep telefonu, tekerlek ve pazar arabası gibi ürünler çıkarıldı.