DOLAR
39,13 0,23%
EURO
44,58 0,73%
ALTIN
4.201,28 1,4%
BITCOIN
4.136.247,4 -0,92%

Çanakkale'de Deniz Dibi Temizliği: Atıklar Sergilendi

Çanakkale'de deniz dibi temizliği sonrası çıkarılan atıklar, çevre farkındalığı için sergilendi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 16:47
Çanakkale'de Deniz Dibi Temizliği: Atıklar Sergilendi

Çanakkale'de Deniz Dibi Temizliği Sergilendi

Çanakkale'de yapılan deniz dibi temizliği çalışmaları sonucunda çıkarılan atıklar, çevre farkındalığını artırmak amacıyla sergilendi. Bu etkinlikte, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cam ve plastik şişeler, bisiklet, cep telefonu, tekerlek ve pazar arabası gibi çeşitli ürünler dikkat çekti.

Çevre Temizliği için Eş Zamanlı Çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle, Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda yapılan bu etkinlik, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi işbirliğiyle eski feribot iskelesinde düzenlendi.

Sergi ve Fotoğraf Etkinlikleri

Deniz dibi temizliği sonrasında çıkarılan atıklar, halkla buluşturularak çevre bilincinin artırılması amaçlandı. Ayrıca, etkinlikte bir Deniz Dibi Fotoğraf Sergisi düzenlendi ve bu sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çanakkale'de deniz dibinde yapılan temizliğin ardından çıkarılan atıklar çevre farkındalığı için...

Çanakkale'de deniz dibinde yapılan temizliğin ardından çıkarılan atıklar çevre farkındalığı için sergilendi. Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi işbirliğinde eski feribot iskelesinde gerçekleşen etkinlikte, dalgıçlar tarafından denizden cam ve plastik şişeler, bisiklet, cep telefonu, tekerlek ve pazar arabası gibi ürünler çıkarıldı.

Çanakkale'de deniz dibinde yapılan temizliğin ardından çıkarılan atıklar çevre farkındalığı için...

Çanakkale'de deniz dibinde yapılan temizliğin ardından çıkarılan atıklar çevre farkındalığı için sergilendi. Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi işbirliğinde eski feribot iskelesinde gerçekleşen etkinlikte, dalgıçlar tarafından denizden cam ve plastik şişeler, bisiklet, cep telefonu, tekerlek ve pazar arabası gibi ürünler çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta 4 Kurt Yavrusu Koruma Altına Alındı
2
İshak Paşa Sarayı'nda 'Zeytindağı Çocukları' Sergisi Açıldı
3
Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
4
Şırnak'ta Tıra Gizlenmiş 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Kayseri'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Yoğunlaştı
6
Sinop Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Gazze Saldırıları Protesto Edildi
7
TBB, 57 Belediyeye 59 Yeni Araç Hibe Etti

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde