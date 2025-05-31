Çanakkale'de Devrilen Tırda Yangın Söndürüldü

Çanakkale'de Devrilen Tırda Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Bulgaristan uyruklu H.A.Y. yönetimindeki tır, Bolayır bölgesindeki yolda devrildi. Olayın ardından araçta yangın çıktı.

Tırın Devrilmesi ve Yangın

Plakası belirlenemeyen tır, yoldan çıkıp sürüklenerek devrildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, tır alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı.

Yangının Sonucu ve Sürücünün Durumu

Yangın sonucunda tır tamamen kullanılmaz hale geldi. Ayrıca, sürücünün alkollü olduğu iddiaları gündeme geldi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.