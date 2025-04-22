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Çanakkale'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bayramiç'te traktörün devrilmesi sonucu 75 yaşındaki sürücü Kemal Yılmaz hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 02:44
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 02:44
Çanakkale'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trajik Traktör Kazası

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 17 TK 690 plakalı traktörün devrilmesi sonucunda sürücü Kemal Yılmaz'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, Ahmetçelli köyü Ova mevkisinde yer alan elma bahçesine gitmekte olan Yılmaz'ın, traktöründen haber alamayan yakınları tarafından fark edildi.

Bölgeye yönlendirilen yakınları, Yılmaz'ın traktörünün dere yatağına devrildiğini keşfetti. Durumun acil bir şekilde sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine hemen ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği saptandı. Talihsiz sürücünün cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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