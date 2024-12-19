Çanakkale'de Dolandırıcılık Skandalı: 5 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 70 yaşındaki E.Ö.'yü dolandırdığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

İlçenin Dereoba köyünde yaşayan E.Ö.'yü telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini jandarma olarak tanıttı. Zanlılar, kadının kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını ve evinde bulunan altınların geri verilmesi gerektiğini belirterek, kandırdı. Bu sayede E.Ö.‘den toplamda 2 burma bilezik, bir tam altın ve 2 çeyrek altın aldı.

Dolandırıcılığın Ortaya Çıkışı

E.Ö., dolandırıldığını fark ettikten sonra durumu hemen jandarmaya bildirdi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Yapılan operasyonda Çan-Çanakkale kara yolunda taksiyle kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer 2 şüpheli ise Yalova'da gözaltına alındı.

Adalet Süreci Başladı

Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından zanlılar, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırılan kadının altınları ise geri teslim edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kadını dolandırdığı ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kadını dolandırdığı ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.