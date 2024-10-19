Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Yakalama Olayı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 18'i çocuk toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Olayın Detayları
Ekipler, Ayvacık açıklarında seyir halinde olan fiber karinalı lastik botu tespit etti. Olayın hemen ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-905 yönlendirildi.
Göçmenlerin Durumu
Bottaki yabancı uyruklular arasında Afganistan, Suriye ve Filistin vatandaşları yer alıyordu. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.