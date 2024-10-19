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Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Ayvacık açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı, 18'i çocuk.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:34
Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Yakalama Olayı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 18'i çocuk toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Ekipler, Ayvacık açıklarında seyir halinde olan fiber karinalı lastik botu tespit etti. Olayın hemen ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-905 yönlendirildi.

Göçmenlerin Durumu

Bottaki yabancı uyruklular arasında Afganistan, Suriye ve Filistin vatandaşları yer alıyordu. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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