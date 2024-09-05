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Çanakkale'de Eş Cinayeti Davası Devam Ediyor

Çanakkale'de eşini boğarak öldüren koca ve kardeşinin davası sürüyor. İddialar, yargılama süreciyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:01
Çanakkale'de Eş Cinayeti Davası Devam Ediyor

Çanakkale'de Eş Cinayeti davasına Devam Edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yargılanacak olan Fırat Yıldızhan (30) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (20), ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürme ile suçlanıyor. Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) yakınları ve avukatlarının da duruşmaya katıldığı öğrenildi.

Sanıkların Savunmaları

Sanıklardan Yağız Yıldızhan, ifadesinde yengesinin evine bilmeden götürüldüğünü iddia ederek, "Olayın faili olarak yargılanıyorum, tahliyemi talep ediyorum," dedi. Olayın başında yargılanan Fırat Yıldızhan ise eşini aldatmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Olayın Detayları

17 Şubat'ta Fırat Yıldızhan, bir arkadaşından ödünç aldığı araçla kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da yanına alarak eşiyle konuşmak için Lapseki'deki evine gitti. Çıkan tartışma sonucunda, Fırat Yıldızhan, eşi Saliha Gizem'i aracın içinde ip ile boğarak öldürdü. Kardeşiyle birlikte cesedi Biga'nın Çavuşköy Mahallesi'nde bir hafriyat alanına gömdü.

Ailesinin kayıplarını bildirmenin ardından başlayan polis araştırmaları, iki kardeşi gözaltına aldı ve öldürülen kadının cesedi gösterilen yerde bulundu. Şu anda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

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