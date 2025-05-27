Çanakkale'de Eşini Öldüren Zanlının Şok İfadesi Ortaya Çıktı

Çanakkale'de Eş Cinayetinin Perde Arkası

Çanakkale'de 16 Mayıs'ta, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı silahla öldüren Uğur Zan'ın ifadesine ulaşıldı. Zan, emniyette verdiği ifadesinde olay tarihini ve yaşanan olayları ayrıntılı bir şekilde aktardı.

Olay Günü Yaşananlar

Uğur Zan, ifadesinde, eşiyle son bir kez buluşma arzusuyla hareket ettiğini belirtti. Kendisine ait araçla Zeynep'in motosikletle mahalleden çıkışını gördüğünü ifade eden Zan, "Zeynep'i takip ettim ve aracımla yanına yaklaşıp, kornaya bastım" dedi. Zeynep'in kendisine hitaben "Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim" dediğini ve yaşanan tartışmayı aktardı.

İfadesinde Duyduğu Şüpheler