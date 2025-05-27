Çanakkale'de Eşini Öldüren Zanlının Şok İfadesi Ortaya Çıktı

Çanakkale'de Eş Cinayetinin Perde Arkası
Çanakkale'de 16 Mayıs'ta, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı silahla öldüren Uğur Zan'ın ifadesine ulaşıldı. Zan, emniyette verdiği ifadesinde olay tarihini ve yaşanan olayları ayrıntılı bir şekilde aktardı.
Olay Günü Yaşananlar
Uğur Zan, ifadesinde, eşiyle son bir kez buluşma arzusuyla hareket ettiğini belirtti. Kendisine ait araçla Zeynep'in motosikletle mahalleden çıkışını gördüğünü ifade eden Zan, "Zeynep'i takip ettim ve aracımla yanına yaklaşıp, kornaya bastım" dedi. Zeynep'in kendisine hitaben "Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim" dediğini ve yaşanan tartışmayı aktardı.
İfadesinde Duyduğu Şüpheler
Uğur Zan, tartışma sırasında Zeynep'in kendisini kamerayla çekebileceğinden şüphelendiğini ve bu durumun onu öfkelendirdiğini dile getirdi. "Beni kameraya çekeceğini veya Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basacağını sandım" diyen Zan, sinirlenerek aracındaki silahı aldığını ve Zeynep'in üzerine doğrulttuğunu ifade etti. Zan, "Silahın nasıl ateşlendiğini bilmiyorum" Olayın ardından, Uğur Zan aracına dönerek uzaklaşmaya çalıştığını, çevredeki vatandaşların onu gördüğünde bağırarak polislere bildirdiğini aktardı. Zan, polislere teslim olduğunu belirterek yaşadığı şok nedeniyle titreme yaşadığını söyledi. Öte yandan, Uğur Zan, 16 Mayıs'ta meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı öldürdükten sonra kaçmaya çalıştı ancak polisin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklandı. Zeynep Zan'ın cenazesi ise 17 Mayıs'ta düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Tutukluluk Süreci
Olayın ardından, Uğur Zan aracına dönerek uzaklaşmaya çalıştığını, çevredeki vatandaşların onu gördüğünde bağırarak polislere bildirdiğini aktardı. Zan, polislere teslim olduğunu belirterek yaşadığı şok nedeniyle titreme yaşadığını söyledi.
Öte yandan, Uğur Zan, 16 Mayıs'ta meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı öldürdükten sonra kaçmaya çalıştı ancak polisin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklandı. Zeynep Zan'ın cenazesi ise 17 Mayıs'ta düzenlenen bir törenle toprağa verildi.
Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.